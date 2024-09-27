محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل الصين والوفد المرافق له لبحث التعاون بين الطرفين

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمكتبه،" ليو هونج بينج" نائب حاكم مقاطعة قواندونج الصينية والوفد المرافق له وذلك بحضور "جين هوي" قنصل الصين.

وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بإقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم فى إطار قائم على توحيد الرؤى والمواقف الدولية وتحقيق المصالح المشتركة، فضلًا عن تعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

وفى بداية اللقاء رحب محافظ الإسكندرية بالوفد فى العاصمة الثانية لمصر وأكد على عمق العلاقات المصرية الصينية مضيفًا أنه قام بزيارة الصين من قبل أثناء خدمته بالقوات المسلحة تعرف خلالها على العديد من المشروعات الكبيرة التى تقوم بها شركة هواوى Huawei فى كل ما يتعلق بتطوير التعليم والقرى الذكية.

كما اشاد بالتقدم الاقتصادى الكبير الذى تشهده مقاطعة قواندنج حيث انها المقاطعة الأولى اقتصاديًا فى الصين من حيث الإنتاج المحلى وعدد الكيانات التجارية والاقتصادية الموجودة بها.

ومن جانبه عبر رئيس الوفد الصينى عن سعادته بلقاء الفريق محافظ الإسكندرية، مشيدًا بحفاوة الاستقبال.

وخلال اللقاء أكد " ليو هونج بينج" تطلع مقاطعه قواندونج الصينية إلى خلق شراكات استثمارية واقتصادية على أرض الإسكندرية،مؤكدًا على قوة العلاقات بين مقاطعه قواندونج ومدينة الإسكندرية حيث توجد اتفاقية تآخى بينهما منذ عام 2010، كما دعا محافظ الإسكندرية لزيارة المقاطعة الصينية فى أقرب فرصة.

وقد رحب محافظ الإسكندرية بالدعوة لبحث العلاقات الثنائية وسبل تدعيمها فى المستقبل فى إطار التعاون الاستراتيجى بين مصر والصين وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الصينى، وفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الصور والهدايا التذكارية.