محافظ أسوان يشيد بالفنانين منفذى مشروع الهوية البصرية "رمز النيل".. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أشاد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالتجربة المتفردة لمشروع الهوية البصرية "رمز النيل" التى نفذها الفنانين التشكليين مها جميل وعلى عبد الفتاح على ارتفاع يصل لنحو 50 مترًا، وهو ما يعكس مدى الإصرار والعزيمة لديهم لإخراج هذا العمل الفنى المتميز، ليكون بمثابة لوحة فنية تعكس أهمية المياه فى حياة الإنسان وتقدمه وحضارته وتشير إلى ضرورة الحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ أسوان، مشروع الهوية البصرية تحت مسمى "رمز النيل " الذى تم تنفيذه أعلى خزان مياه الشرب بجوار مكتبة مصر العامة.

وأثناء الفعاليات التى تأتى ضمن إحتفالات المحافظة بيوم السياحة العالمى بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والنائبة نشوى الشريف عضو لجنة السياحة بمجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب، فضلًا عن اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ياسر عبد الشافى المشرف على المشروعات، علاوة على القيادات التنفيذية.

وقدم المحافظ، شكره لكل من ساهم فى ظهور هذا العمل بدءًا من اللواء أشرف عطية المحافظ السابق، وأيضًا الفنانين أنفسهم، وكذا كل من تعاون معهم بتوفير وتسخير كافة الإمكانيات للتيسير عليهم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ليصبح هذا العمل براند لعروس المشاتى وإضافة هامة وواجهة مشرفة أمام ضيوف وزائرى من السائحين، وأيضًا المصريين، فضلًا عن أبناء هذه المحافظة العريقة، وعقب مشاهدة فيلم تسجيلى عن مراحل تنفيذ مشروع " رمز النيل".



جانب من الافتتاح (1)



عرض قصير عن المشروع



محافظ أسوان مع الفنانين



المحافظ ولجنة السياحة بالنواب أمام مكتبة مصر



مشروع الهوية البصرية بأسوان (1)