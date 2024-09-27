كنيسة العذراء بالوادى الجديد تعقد لقاء عن أهمية المشاركة بالمبادرات الرئاسية

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

نفذ مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد، اليوم الجمعة ندوة موسعة عن المبادرات الصحية والكشف المبكر عن الأمراض وذلك بمقر كنيسة العذراء مريم بالخارجة بالتعاون مع مطرانية الوادى الجديد تحت رعاية نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات وحضرها عدد كبير من رواد الكنيسة وأدار اللقاء جريس شنودة الإعلامى بمركز النيل للإعلام، وتمت التوصية بضرورة عمل قوافل طبية داخل الكنيسة خاصة بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى والكشف عن الأورام السرطانية.

وقالت دعاء سعد مدير مركز النيل، إن الهدف من الحملة هو التوعية بالمشاركة فى المبادرات الرئاسية والتى تأتى على رأسها مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتى من أهم اهدافها خلق وبناء أجيال وطنية قادرة على العمل والتنمية، ودور مراكز النيل فى نشر الوعى المجتمعى بمختلف المبادرات الرئاسية واليات الاستفادة منها لتحقيق اهدافها.

وتحدث القس شنودة صهيون راعى كنيسة العذراء مريم عن دور الكنيسة فى المشاركة المجتمعية من خلال برامج التوعية التى تقدمها لروادها بالتعاون مع مختلف القطاعات، مؤكدا على أهمية المبادرات الرئاسية فى تخفيف الاعباء المادية عن المواطنين فى المجالات الصحية والاقتصادية مشيرا إلى أن هذه المبادرات هى حق أصيل للمواطن المصرى لكى يتمتع بحياة كريمة داخل وطنه.

وأكد الدكتور إبراهيم محمد مدير إدارة التثقيف الصحى على أهمية المبادرات الصحية فى الكشف المبكر عن الأمراض موضحا أن هذه المبادرات تهتم بصحه الفرد منذ الولادة وحتى الكبر، مشيرًا إلى أنه جرى تنفيذ ما يقرب من 10 مبادرات صحية بمحافظة الوادى الجديد استهدفت فئات الأطفال حديثى الولادة والمرأه والشباب وكبار السن ومنها الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية للأطفال بالمدارس وفيروس c والامراض الوراثيه والامراض المزمنة.