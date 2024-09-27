شاهد حياة كريمة بكفر الشيخ.. توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية على قرى 3 مراكز

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من قرى مراكز الحامول وبيلا والرياض بمحافظة كفر الشيخ، توزيع مؤسسة حياة كريمة يكفر الشيخ، 3 ألاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بحضور العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، واسلام جبر، منسق حياة كريمة بكفر الشيخ،

قال العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفر الشيخ، إنه في دور المسؤولية المجتمعية بحياة كريمة لتوزيع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية على القرى أكثر احتياجاً، في دور دعم المؤسسة للأسر المحتاجة، والمسئولية المجتمعية التي تقع على المؤسسة، وتنمية الأسر وتطويرها لتحقيق رؤية الرئيس لمتمع مصري متطور في 2030.

وأضاف إسلام جبر، منسق حياة كريمة بكفر الشيخ، أن حياة كريمة حريصة على تقديم الدعم للأسر المستحقة بالقرى الأكثر احتياجا، كأحد أهداف حياة كريمة، وسيتم الوصول لكل الأسر بكل هذه القرى لتقديم الخدمات لهم.

كما عبر المستفيدون من قرى الأسر الأكثر احتياجاً عن سعادتهم بما تقدمه حياة كريمة لهم من مساعدات وغيرها، موجهين الشكر لكل من ساهم في ذلك.



المتطوعون بكفر الشيح يحملون الكراتين



تسليم كراتين تالسلع للمستحقين



جانب من توزيع الكراتين