سفارة مصر ببيروت تناشد أبناء الجالية بأخذ أقصى درجات الحيطة والابتعاد عن مناطق التوتر

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ناشدت سفارة مصر ببيروت، اليوم/الجمعة/، أبناء الجالية بالاستمرار فى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التى تشهد توتراً، والالتزام بتعليمات السلطات اللبنانية المعنية، والاستمرار فى التواصل مع السفارة، وذلك فى ضوء التطورات الأمنية الحالية التى يشهدها لبنان.

ودعت السفارة- فى إعلان نشرته على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي- المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن بسرعة تسجيل بياناتهم من خلال إرسال رسالة تتضمن الاسم بالكامل وصورة من جواز السفر أو بطاقة الرقم القومى وبيانات التواصل معهم عبر أى من قنوات الاتصال التالية:

صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك (سفارة جمهورية مصر العربية فى لبنان)- ⁠البريد الإلكترونى للسفارة (embassy.beirut@mfa.gov.eg)- ⁠الاتصال بالسفارة على أرقام "٠١٨٢٥٥٦٦" (الرقم الداخلى ١٠٢ و١٠٤، ورقم المحمول "٧٦٦٥٤٦٣٤" على مدار 24 ساعة.