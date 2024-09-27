البرلمان التونسى يصادق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الانتخابات

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صادق مجلس النواب التونسي، اليوم /الجمعة/، على مشروع قانون أساسى يتعلّق بتعديل بعض أحكام القانون الأساسى المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء واتمامها.



وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن "مجلس نواب الشعب" صادق، فى جلسة عامة عقدها اليوم فى دورة استثنائية، على مشروع قانون أساسى يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسى عدد 16 المؤرخ فى 26 مايو 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء واتمامها".



وقد حظى مشروع القانون بموافقة 116 نائبا، واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم، ورفض 12 نائبا.