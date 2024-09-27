اتحاد العمال يهنئ نظيره الكويتى بعد إعلان تشكيله الجديد بقيادة "صباح العقاب"

كتبت آية دعبس

توجه مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بخالص التهنئة إلى التشكيل الجديد لـ الاتحاد العام لعمال دولة الكويت الشقيقة.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية تعزيز التعاون المشترك وتوطيد أواصر العلاقات بين المنظمتين الشقيقتين متمنين التوفيق للمجلس التنفيذى الجديد لـ اتحاد العام لعمال الكويت، داعين المجلس فى تشكيله الجديد الى بذل كل الجهود من اجل خدمة الطبقة العاملة بدولة الكويت الشقيقة.

وفى ذات السياق أعلن الاتحاد العام لعمال الكويت عن التشكيل الجديد للمجلس التنفيذى والذى جاء على النحو التالى:

1. صباح عيد العقاب [الرئيس]

2. عبد الرحمن سعد العنزي [نائب الرئيس]

3. ناصر فلاح العازمي [السكرتير العام]

4. فايز رشدان الهمشي [السكرتير العام المساعد]

5. يحيى محمد الدوسري [الأمين المالي]

6. عبد العزيز سعود العازمي [سكرتير العلاقات الخارجية]

7. حمد أحمد العازمي [سكرتير العلاقات الداخلية]

8. جمال رجعان العازمي [أمين الثقافة والإعلام]

9. جراح حمد البلوشي [أمين الشئون الاقتصادية والإجتماعية]

10. محمد سليمان المذن [أمين شئون الشباب العامل]

11. حيدر خالد بو شهري [مدير معهد الثقافة العمالية]

12. عواض صنت البالود [نائب مدير معهد الثقافة العمالية]

13. عبد العزيز ماطر السبهان [مدير مجلة العامل]

14. عبد الرحمن يوسف العروج نائب مدير مجلة العامل]

15. أحمد عقله العنزي [عضواً]

16. فهد مطلق العنزي [عضواً]

17. حمد عبد الله الكندري [عضواً].