اليوم السابع
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إعلام عبرى: استنفار بالسفارات الإسرائيلية حول العالم بعد قصف مقر حزب الله

الجمعة، 27 سبتمبر 2024 09:18 م
إعلام عبرى: استنفار بالسفارات الإسرائيلية حول العالم بعد قصف مقر حزب الله قصف ـ أرشيفية
محمد جمال

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قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم رفع مستوى التأهب احترازيا فى جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم بعد استهداف المقر الرئيسى لحزب الله فى لبنان.

أكدت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن حسن نصر الله والقيادى هاشم صفى الدين أحياء.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء شهيدين وإصابة 76 آخرين فى حصيلة أولية إثر العدوان الإسرائيلى على حارة حريك بالضاحية الجنوبية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن إسرائيل لم تبلغنا مسبقا بعمليتها فى بيروت ولم نكن ضالعين فيها، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأمريكى أجرى اتصالا مع نظيره الإسرائيلي عقب هجوم بيروت.

وأكد البنتاجون أن ليس لديه معلومات محددة يدلى بها الآن بخصوص هجوم بيروت، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تشارك في عملية قصف الضاحية ولم يكن لدينا أي علم مسبق بها.







حسن نصر الله

لبنان

حزب الله

الاحتلال الإسرائيلي

نتنياهو

بيروت




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