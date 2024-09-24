12 شهيدا و43 مصابا فلسطينيا فى 3 مجازر للاحتلال الإسرائيلى بغزة

كتب أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 12 شهيد و 43 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 41,467 شهيد و 95,921 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

في سياق آخر، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخططات دولة الاحتلال واليمين الحاكم للاستفراد بالشعب الفلسطيني، واستمرار جرائم حرب الإبادة والتهجير ضده، وارتكاب المزيد من الجرائم الجماعية في قطاع غزة، كما حصل مؤخرا باستهداف المدارس التي تؤوي النازحين الفلسطينيين بما تُخلّفه من شهداء وجرحى ومفقودين.

كما حذرت الخارجية الفلسطينية في بيان، صدر الثلاثاء، من محاولة الاحتلال توسيع دائرة الصراع بالمنطقة، لحرف الأنظار عن جرائمه بحق شعبنا، وإزاحة صورها عن المشهد السياسي والإعلامي العالمي، ونقل ثقل الانشغال العالمي إلى مناطق أخرى.

وأكدت مجدداً استمرار الجهود الدولية للوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا التي يقودها السيد الرئيس محمود عباس والدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة، والتي أفضت إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء الاحتلال، والاستعمار، وإزالة آثاره.

كما شددت على استمرار الجهود حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.