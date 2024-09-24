وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى للقوات الجوية والدفاع الجوى

كتب زكى القاضى

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى، والذى نُفذ على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وألقى اللواء أركان حرب ياسر كمال الطودى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها حرص رجال قوات الدفاع الجوى على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن، وذلك ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، كما ناقش عدداً من المشاركين فى أسلوب إدارتهم لمختلف مواقف العمليات، مشيداً بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة، بما يعكس الاستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة بالمشروع .

كان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات، كما ناقش عدداً من القادة والضباط فى تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة العمليات.