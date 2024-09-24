اليوم السابع
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وزراء الخارجية العرب: نؤكد على التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا وندين بشدة العدوان الإسرائيلى

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 03:27 ص
وزراء الخارجية العرب: نؤكد على التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا وندين بشدة العدوان الإسرائيلى الأمم المتحدة
أحمد علوى

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عُقد الاجتماع التشاوري السنوي لوزراء الخارجية العرب منذ قليل فى نيويورك، وطالب بوقف التصعيد الإسرائيلي العدواني الخطير على لبنان، وذلك على هامش الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقد تناول الاجتماع تطوارت الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان.

وعبر الاجتماع عن الدعم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان، محملًا إسرائيل مسئولية هذا التصعيد الخطير، ومحذار من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطوارت الأخيرة، بما قد يدفع إلى اشتعال حرب اقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

 







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