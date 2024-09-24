اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 04:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هشتاج فتاة مغربية تعرضت للتحرش فى مدينة طنجة يتصدر مواقع التواصل

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 02:58 م
هشتاج فتاة مغربية تعرضت للتحرش فى مدينة طنجة يتصدر مواقع التواصل مناهضة التحرش - أرشيفية

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تصدر مقطع الفيديو الذى وثق عملية تحرش جماعى فتاة مغربية فى أحد شوارع مدينة طنجة بالمغرب، موشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعى والإنترنت وسط حالة من الغضب والاستياء بين رواد السوشيال ميديا من الواقعة المقززة، حيث تم تدشين هشتاج للمطالبة بحق الفتاة.

 

وتعرضت فتاة مغربية كانت تسير أعلى نفق بمدينة طنجة فى المغرب إلى عملية تحرش من قبل شباب وقصر من خلال قيامهم بملامسة أجزاء من جسدها ورفع ملابسها.
 

وآثار مقطع الفيديو الذى وثق الواقعة استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى المغرب الذى طالب بضرورة القاء القبض على من ارتكبوا الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.


كما دشن رواد التواصل الاجتماعى حملة على الفيس بوك طالبوا خلالها بحماية السيدات فى الأماكن العامة بالمغرب.







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فيديو التحرش بفتاة

فيديو فتاة مغربية

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