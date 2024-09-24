نائب وزير الخارجية يؤكد اهتمام عدد من الشركات بالمشاركة فى المشروعات ذات الأولوية للجانب الزامبى

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أكد نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج السفير أبو بكر محمود، اهتمام عدد من الشركات المصرية بالمشاركة فى المشروعات ذات الأولوية للجانب الزامبى لاسيما فى قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والطاقة، مشيراً إلى الخبرات العريضة التى تتمتع بها الشركات المصرية فى هذه المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال نائب الوزير، للسكرتير الدائم لوزارة خارجية زامبيا هوب سيتمبكو Hope Situmbeko والوفد المرافق لها، حيث تناول اللقاء سُبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، لاسيما في ضوء عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، بما تخلقه من فرص لتنمية حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكد نائب الوزير استعداد مصر لتبادل الخبرات وبناء قدرات الكوادر الزامبية على النحو الذي يخدم مصالح البلدين، ويعزز من التعاون والتنسيق بين مختلف دول القارة الإفريقية.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، أن الجانبين عبرا عن ارتياحهما للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وزامبيا على المستوى الثنائي والتنسيق القائم بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.