نائب محافظ أسوان يطمئن على الخدمات الطبية بمستشفيات الجامعة

أسوان - عبد الله صلاح

زار المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، مستشفي أسوان الجامعى، اليوم، حيث أطمأن على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للحالات المرضية، واستمع لشرح تفصيلي من المدير التنفيذي للمستشفي ومدير مستشفي الباطنة ومدير الاستقبال حول الوضع الصحي في المستشفى وقام بتفقد غرف الرعاية الحرجة وغرف المرضى.

وأكد الدكتور محمد صلاح، مدير المستشفى، توافر الأسرة وكذا أسرة الرعاية الحرجة في جميع أقسام المستشفى كما أكد أن معدلات الإشغال الحالية هي طبيعية وفقا لمؤشرات المتابعة الطبية خلال الفترة السابقة.

وأشاد نائب محافظ أسوان، بالرعاية الصحية المتكاملة التى يتم تقديمها داخل هذا الصرح الطبي فى ظل المستوى الراقى والنموذجى من المعاملة المتميزة من أطقم الأطباء والتمريض فضلاً عن التجهيزات الجيدة وتوافر الآسرة وجاهزيتها لإستقبال أى حالات من مواطني محافظة أسوان.