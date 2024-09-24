اليوم السابع
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ميدان الساعة بدمياط فى ثوبٍ جديد بعد تنفيذ أعمال رفع الكفاءة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 11:34 ص
ميدان الساعة بدمياط فى ثوبٍ جديد بعد تنفيذ أعمال رفع الكفاءة ميدان الساعة بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن إعادة افتتاح ميدان الساعة بمدينة دمياط ، والذى شهد تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة ، وتشغيل الساعة الموجودة داخل الميدان، وذلك من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.

ويقع ميدان الساعة بوسط مدينة دمياط ويُعد من أهم وأشهر مناطق ومعالم المدينة.

وأكد محافظ دمياط على أنه تم الحرص على إعداد خطة لصيانة الساعة و تشغيلها مع الحفاظ على الطابع الخاص بها منذ انشائها، كما تأتى تلك الأعمال فى إطار رؤية وخطة المحافظة نحو رفع كفاءة المناطق الرئيسية بمختلف المدن للارتقاء بالشكل الحضارى .

ميدان الساعة بدمياط بعد التطوير
ميدان الساعة بدمياط بعد التطوير

 

ميدان الساعة بدمياط
ميدان الساعة بدمياط

 







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