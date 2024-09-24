مسعفان بالمحلة يعيدان 50 ألف جنيه لأصحابها عثرا عليها فى حادث

الغربية مصطفى عادل

عثر مسعفان بمرفق إسعاف المحلة على مبلغ 50 ألف جنيه، كان بحوزة مصابين في حادث على طريق المحلة طنطا، وتم نقل المصابين للمستشفي وتسليم المبلغ المالي لذويهم بعد التأكد من هويتهم.

كان المسعفين قد قاما بنقل حالة مرضية للمستشفي بطنطا، وأثناء عودتهما على طريق طنطا المحلة، فوجئا بتعرض سيارة لحادث، وعلى الفور نزلا من السيارة لاسعاف المصابين، وتبين أن هناك 2 مصابين وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي كبير، تم نقل المصابين للمستشفي، والتحفظ على المبلغ المالى، وتم تسليمه لذويهم بعد أن تم التأكد من هويتهم.

ووجه أقارب المصابين الشكر للمسعفين على أمانتهم وقيامهم بنقل المصابين للمستشفي بشكل عاجل والحفاظ على الامانة، واعادتها لاصحابها.



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