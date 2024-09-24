محلل سياسى لبنانى: إسرائيل تسير نحو مزيد من التصعيد.. والقطاع الصحى يعانى

كتب محمد شعلان

أكد الكاتب جورج العاقوري المحلل السياسي اللبناني، أن الوضع اللبناني يتفاقم وهناك مزيد من الغارات الإسرائيلية والاستهدافات وآخرها ضربة في الضاحية الجنوبية، مشددا على أن إسرائيل تسير نحو مزيد من التصعيد وسقوط مدنيين وجرحى وتصعيد مستدام.

وأشار جورج العاقورى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي إم سي، إلى أن المستشفيات اللبنانية لديها قدرة محددة على التحمل لأن القطاع يعاني من أزمات عدة بعد أزمة الانهيار الاقتصادى في لبنان، مؤكدا أن القطاع الصحي اللبناني في وضع حرج ولا يمكن ان يستطيع تحمل فاتورة كبيرة من الإصابات إذا استمر الأمر على مناول الأمس.

وتابع: "إيران صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة للضغط على أذرعها في المنطقة وإيران لن تترك حزب الله وحيدا في مواجهة إسرائيل وتصريحات رئيس إيران الأخيرة ربما موجهة إلى الدول الإسلامية".

