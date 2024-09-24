اليوم السابع
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محاكمة المتهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات اليوم

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 07:00 ص
محاكمة المتهمين بغسل الأموال من تجارة المخدرات اليوم محكمة، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعها بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بملايين الجنيهات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 







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