محافظ كفر الشيخ يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية ببلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية ببلطيم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الصناعة والمناطق الصناعية وتنفيذ مناطق صناعية جديدة لمواكبة الدول المتقدمة صناعيًا وتلبية احتياجات السوق المحلي ومضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات، بحضور اللواء محمد شوقي سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة الشوادفي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد شاكر مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، وإمام السبيعي، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم .

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم بالتنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية، موضحًا أن مشروع إعداد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية جاء بالتواصل المستمر من ممثلي المحافظة وحرصهم الدائم علي إعداد المخطط التفصيلي طبقًا لحجم الطلب علي الاستثمار بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مميزات اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم والتي تعود على المستثمرين، هى إتاحة قاعدة بيانات رقمية للمنطقة الصناعية ببلطيم، وزيادة قيد الارتفاع ليصبح 18 مترا بدل من 15 مترا، وزيادة النسبة البنائية لتصبح 70٪؜، وزيادة مساحة الخدمات بإضافة نقطة إطفاء داخل المنطقة، واعتماد حدود المنطقة، وسهولة استخراج التراخيص من جهة واحدة، وكذا تعديلها وتحديثها من هيئة التنمية الصناعية، وتوحيد الجهات المتعاملة مع المناطق الصناعية من خلال جهات محددة وبشكل منظم ومنع التفتيش من جهة واحدة، والتعامل بشكل قانوني من خلال تطبيق القانون والالتزام بهيكل الصناعات بما يراعي المعايير البيئية الصحية.

أشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية التحول الرقمي للمنطقة الصناعية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية وهى مصر الرقمية 2030، لافتًا إلى أنه بمجرد اعتماد المخطط التفصيلي بمجلس الوزراء سيتم إنهاء أعمال المرحلة الثالثة والمتمثلة في مخرجات المخطط التفصيلي ثم يتم الربط الرقمي بين المحافظة وبين إدارة المساحة العسكرية من خلال المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية بإدارة المساحة العسكرية والذى يطلق تطبيق المناطق الصناعية لجهات الولاية المختلفة بالدولة، والذى يتيح قاعدة بيانات المنطقة رقميًا بالإضافة إلى إتاحة خاصية التحديث لكافة المستجدات علي أمر الواقع، موجهًا الشكر إلى جميع القائمين علي المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية ببلطيم.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية، وأن محافظة كفر الشيخ حريصة على الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لتعزيز الإنتاج ومضاعفة الصادرات وإتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة.