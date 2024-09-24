محافظ المنوفية يعلن فتح باب التقدم لمنحة تدريبية ألمانية فى البرمجة لذوى الهمم

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن فتح باب التقدم للمنحة التدريبية (اونلاين) المقدمة من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات البرمجة و تطوير المواقع، تأتي هذه الخطوة كترجمة لجهود الدولة نحو تمكين ودمج كافة الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتحقيق مصر الرقمية عن طريق نشر خدمات التأهيل والتدريب وخلق المزيد من فرص العمل.

وتشترط المنحة أن يكون المتقدم من ذوي الاعاقة الملائمة لنوع التدريب و علي دراية باللغة الإنجليزية و أساسيات الحاسب الألي ، وللالتحاق بالمنحة يرجي اتباع الخطوات التالية، في إطار المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الأنسان المصري ) وفي ضوء برتوكول التعاون بين محافظة المنوفية و وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

أولا تسجيل حساب جديد علي الشبكة القومية:

1- إذا لم يكن لديك حساب على المنصة من قبل فيجب عليكم في البداية التسجيل كباحث عن وظيفة من خلال الرابط https://npd-egypt.net/PwdRegister

2- التأكد من إدخال جميع البيانات الأساسية في صفحة المعلومات وأيضا رفع ملف السيرة الذاتية

3- إدخال بيانات الإعاقة من صفحة الإعاقات ثم إضافة إعاقة جديدة وإدخال جميع البيانات المطلوبة في الصفحة

4- إدخال بيانات التعليم من صفحة التعليم ثم إضافة شهادة وإدخال جميع البيانات المطلوبة في الصفحة

5- إذا كنتم قد سجلتم من قبل علي المنصة فيرجي الدخول من صفحة

https://npd-egypt.net/PwdLogin

وإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ثم التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة وبيانات الاعاقة والتعليم

ثانيا: التسجيل في المنحة:

1- الدخول على الرابط الخاص بالمنحة :

https://npd-egypt.net/home/services/66d427756f404961fd04d61d

جدير بالذكر أن الشبكة القومية لخدمات الأشخاص من ذوي الإعاقة تعتبر منصة للتوظيف علي شبكة الإنترنت ومن خلال تطبيق علي أجهزة الهاتف الذكية للربط بين الأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الأعمال والجهات المعنية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف.

للإستفسار يرجي التواصل مع إدارة التعاون الدولي بالديوان العام

على رقم 2220344 / 048 ، البريد الكتروني: monofeya.ica@gmail.com