محافظ المنوفية: فتح حارة منسي المغلقة منذ سنوات بين شارعي الجيش والنهضة لخدمة الأهالى

المنوفية - محمد فتحى

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إننا نسعي دائما لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات في كافة القطاعات وإنفاذ القانون علي الجميع للحفاظ علي حقوق الدولة والمواطنين.

وفي هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا برئاسة طارق أبو حطب رئيس المجلس، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بحملة إشغالات مكبرة اليوم بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية ووحدة مباحث قويسنا، تم خلالها فتح حارة منسي التي تربط بين شارعي الجيش والنهضة لتيسير حركة المشاة والتي كانت مغلقة منذ سنوات بسبب تعدي أحد الباعة وقيامه بوضع فاترينات مملؤة بالبضائع يميناً ويساراً، فضلاً عن قيامه بوضع سقف من الصاج بطول الحارة.

وشدد محافظ المنوفية علي استمرار حملات الاشغالات بنطاق المراكز والمدن وإزالة أي تعدي أو اشغال يعوق حركة المواطنين وضرورة إنفاذ القانون علي الجميع دون استثناء.