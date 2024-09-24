محافظ الغربية يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم طلبات التصالح

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، المتابعة المستمرة لسير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية، لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، بهذا الملف الحيوي.

وأشار المحافظ إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين، من خلال توفير جميع سبل الدعم والمساعدة، وتوجيه فرق العمل إلى التعامل السريع والفعّال مع الطلبات. وأضاف أن هناك فرق عمل مدربة خصيصًا للتعامل مع كثافة الطلبات، وضمان عدم حدوث أي تكدس أو تأخير في إنهاء الإجراءات.

وتابع الجندي سير منظومة العمل بالملف بجانب استعراض إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها بالمراكز التكنولوجية ، وتلك التي تمت معاينتها و المعاينات التي تم تسجيلها على منظومة المتغيرات المكانية ، وردود الإدارات الهندسية و أملاك الدولة على المتغيرات المكانية و إجمالي شهادات بيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين المتقدمين بطلبات و ملفات تصالح.

وشدد محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل داخل المراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وإنهاء مصالحهم في أسرع وقت.



