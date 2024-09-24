محافظ الشرقية يتفقد أعمال رفع كفاءة شارعين بطول 1750م وبتكلفة 6 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اعمال رصف و رفع كفاءة أعمال رصف شارع أبو بكر الصديق ومنطقة كنيسة أنطونيوس بمدينة الزقازيق، كمحور مرورية لضبط حركة السيارات ومنع الزحام، وذلك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.



و شارعي أبو بكر الصديق وترعة المسلمية ومنطقة كنيسة الأنبا انطونيوس بمدينة الزقازيق بطول 1750 م وبتكلفة إجمالية 6 ملايين و57 ألف جنيه.

قدم المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جاري تكسير الأسفلت المعيب وإعادة رصف منطقة كنيسة الأنبا أنطونيوس بطول 350م ومتوسط عرض 9.5 متر بتكلفة مليون و500 ألف جنيه وكذلك أعمال رصف شارع أبو بكر الصديق بطول 400 م ومتوسط عرض 18 مترا وبتكلفة 3 ملايين و 957 ألف جنيه بالإضافة إلى إقامة ترنش غاز طبيعي بطول 1 كم ومتوسط عرض 50 سم بشارع ترعة المسلمية بتكلفة 600 ألف جنيه.

وأضاف المهندس المسؤول عن المشروع أن الأعمال الجارية تشمل حفر وتطهير ترنشات وإنشاء طبقة تأسيس للأسفلت حيث تم اليوم الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية بشارع كنيسة الأنبا انطونيوس بطول 250 مترا طوليا ومتوسط عرض 10 أمتار وجارى استكمال باقي الأعمال طبقاً للمواصفات الهندسية المحددة.

شدد المحافظ على رئيسي حيي أول وثان بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتذليل كل العقبات أمامها لسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف والتطوير وفتح الطرق أمام عبور السيارات والمواطنين.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة يسري راشد رئيس حي أول.



شارع كنيسة الأنبا انطونيوس بالزقازيق



محافظ الشرقية خلال تفقدة الرصف