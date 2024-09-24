محافظ الدقهلية يلتقى أصحاب الوحدات بمشروع مساكن الجلاء.. اعرف التفاصيل

الدقهلية شريف الديب

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية بشوارع مدينة المنصورة، التقي خلالها عددا من المواطنين واستمع إلي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها.

كما التقي اللواء مرزوق، أصحاب الوحدات السكنية بمشروع مساكن الجلاء لتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التسكين وبحث مشاكلهم والعمل علي حلها ومنها توصيل عدادات المرافق (المياه - الكهرباء - الغاز) بحضور ممثلي الشركات الثلاث ووجه بسرعة تركيب العدادات المتبقيه وتقسيط رسومها تخفيفا عن كاهل أصحاب هذه الوحدات.

وأيضاً التقي المحافظ بعمال النظافة لتقديم الدعم المعنوي لهم وحثهم علي بذل المزيد من الجهد حتي يشعر المواطن بالتغيير، مؤكداً لهم دعمه الكامل لهم من خلال حل كافة مشاكلهم.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن جولاته مستمرة بمختلف شوارع مدن المحافظة لبحث مشاكل المواطنين في كافة القطاعات وحلها ، مشيراً إلي أنه لن ينتظر المواطن حتي يأتي إليه بل سيذهب الي جميع المواطنين ويلتقي بهم في الشوارع والمستشفيات والمخابز وجميع المصالح الحكومية.

وقال محافظ الدقهلية: أتابع علي مدار اليوم عملية النظافة بشوارع مدينة المنصورة وقريباً ستتولي شركات متخصصة عملية النظافة لحل هذه المشكله من جذورها وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وعودة المظهر الجمالي والحضاري لمدينة المنصورة وكافة مدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور العميد علي أبو شعيشع مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، والمهندسة نهاد البلتاجي مدير وحدة التنمية الحضاريه بالمحافظة.



جانب من الجولة والتفقد



جانب من الجولة