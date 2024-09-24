محافظ البحيرة ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي يتفقدان محطة معالجة المياه بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

تفقدت اليوم الثلاثاء، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، يرافقها السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والوفد المرافق له، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشية الحرية بدمنهور، حيث استمعا إلى شرح تفصيلي عن المحطة من المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياة البحيرة.

وخلال الجولة، أشادت الدكتورة جاكلين عازر بالمحطة كونها واحدة من أكبر محطات الصرف الصحي بالمحافظة والتي تم تنفيذها ضمن اعمال الاتحاد الأوربي بأعلى المقاييس العالمية، بسعة معالجة تصل إلى30 ألف متر مكعب يوميًا، حيث تساهم بشكل كبير في تحسين خدمات الصرف الصحي وإعادة تدوير المياه وتخدم مايقارب من 170 الف مواطن، مما يعزز الاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويأتي ضمن جهود المحافظة لتعزيز استدامة الموارد المائية وتحسين جودة مياه الشرب للمواطنين.

من جانبه، أعرب السفير كريستيان برجر عن سعادته بتلك المشروعات والتي تتماشى مع رؤية الاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة ودعم المشروعات الخضراء، مشددا على أهمية التعاون المستمر بين الجانبين الأوربى والمصرى في مختلف المجالات.



سفير الاتحاد الأوروبي بمحطة معالجة المياه بالبحيرة



سفير الاتحاد الأوروبي خلال تفقده مشروعات البحيرة