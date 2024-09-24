محافظ الإسماعيلية يتفقد نادى وشاطئ الفيروز لمناقشة مقترح تطويره

الإسماعيلية-صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم، الثلاثاء، بتفقد نادى وشاطئ الفيروز بطريق عمارة السياحي "طريق البلاجات"؛ لمناقشة مقترح تطويره ورفع كفاءته، لخدمة مواطنى الإسماعيلية وزائريها.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان، محمد خليل مدير نادى وشاطئ الفيروز، ومديرى إدارات التخطيط العمرانى، الشئون القانونية، والتفتيش المالي والإدارى بمحافظة الإسماعيلية.

وتفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه خلال الجولة، المبنى الاجتماعي للنادي، المطبخ، المطعم، وقاعة كبار الزوار، بجانب المسطحات الخضراء والشاطئ الذي يطل على بحيرة التمساح.

ووجَّه "أكرم" بسرعة الانتهاء من جميع أعمال تطوير ورفع كفاءة النادي، مع الحفاظ على طرازه المعماري المميز خاصة أعمال الخشب المميزة بمطعم النادي، والذي تم إنشائه على شكل مركب خشبي، ووصوله للمستوى الذي يليق بمحافظة الإسماعيلية، ومواطنيها وزائريها من مختلف المحافظات المصرية، مشددًا على الاهتمام بالمسطحات الخضراء داخل النادي، ورفع كفاءة الشاطئ ومتابعته بشكل دائم ومستمر، بجانب رفع كفاءة منطقة المسرح الصيفي لاستضافة كافة الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها محافظة الإسماعيلية.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية، بوضع تصور كامل لتطوير مساحة 5000 متر مربع بالنادي، لإنشاء حمام سباحة ومنطقة ألعاب مائية، على أن يقوم مدير النادي بعرض المخطط التفصيلي على المحافظ، والجدول الزمني للتنفيذ في أقرب وقت ممكن، لدراسته واتخاذ القرار الأمثل.

الجدير بالذكر، أن نادي وشاطئ الفيروز أحد أقدم الشواطئ بمحافظة الإسماعيلية، والذي تم إنشائه عام 1983 على مساحة 9 أفدنة على بحيرة التمساح.