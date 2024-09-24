محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الوادى للوقوف على سبل تطويرها

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة، بمركز الفتح والتي تتكون من قطعتين إحداهما بمساحة 108 أفدنة والأخرى 613 فدانا، للوقوف على سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة منها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارع المكشوفة ومزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وإعادة هيكلتها وبحث سبل التطوير لتحقيق أقصى إستفادة منها، تنفيذاً لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة.

ورافقه خلال الجولة المهندس ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والمهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس بهاء أبوالنجا نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية، والمهندس أحمد صلاح مدير عام الطرق والنقل وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ويسرى كامل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وحرص المحافظ، على تفقد الأراضي في كل من القطعتين وغير المستغلة، واستمع إلى شرح من رئيس مركز ومدينة الفتح، لمكونات المزرعة، وتوصيل خط المياه موجهاً بسرعة التوصيل والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وجهاز مدينة أسيوط الجديدة، وتشغيل بعض آبار المياه الارتوازية بها، للبدء في زراعة كامل مساحة المزرعة وتعظيم الاستفادة منها، والتنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجنة لاختيار أنسب الزراعات لها لتعظيم الموارد الذاتية وتوفير فرص العمل لشباب الخريجين.

كما وجه المحافظ، بالتنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وجهاز مدينة أسيوط الجديدة، والتنسيق مع مديريتي الزراعة والري لحل مشكلة الآبار الجوفية بها.