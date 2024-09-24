محافظا بنى سويف والفيوم يكرمان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

بنى سويف هانى فتحى

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في احتفالية المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في نسختها الثالثة بمحافظات إقليم شمال الصعيد" بني سويف والفيوم والمنيا، وذلك بحضور :الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، ومن بني سويف : نهى محمد مقرر اللجنة التنفيذية ببني سويف، وليد صالح عضو اللجنة التنفيذية ومقرر لجنة متغيرات المناخ ببني سويف ومسؤولى وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والبيئة.

وأعرب محافظ بني سويف عن سروره بالتواجد على أرض محافظة الفيوم والمشاركة في احتفالية تكريم أصحاب المشروعات الخضراء الذكية بمحافظات إقليم شمال الصعيد ، مشيدابالمشروعات التي شاركت في المبادرة لإختيار الأفضل منها طبقاً لإشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة

في نهاية الاحتفالية تم تكريم أصحاب المشروعات الفائزة بإهدائهم دروع تميز تقديرا لإسهاماتهم المثمرة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، فيما تم التقاط الصور التذكارية تقديراً لمشاركتهم وتميزهم في تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية ـضمن جهود الدولة المبذولة في التعامل مع البعد البيئي والتغيرات المناخية لتحسين نوعية الحياة ومراعـاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.