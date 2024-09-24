قافلة طبية مجانية لمدة يومين بقرية قرداحى بحى المنتزه فى الإسكندرية

‏‎الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية لمدة يومين 24 - 25 سبتمبر الجارى، حيث تقام قافلة طبية مجانية بقرية قرداحى، بنطاق حى المنتزه شرق الإسكندرية.

وأ‎كد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وكانت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، قد قامت بتنفيذ 7 قوافل طبية، تم تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضى، وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تم تنفيذ قافلة مجانية يوم 7 أغسطس بوحدة الاسد بنطاق حي العامرية، ويومي 11, 12 أغسطس قافلة طبية بوحدة العلا بنطاق مركز ومدينة برج العرب، ويومي 13,14 أغسطس قافلة طبية بوحدة بنجر 18 بمركز ومدينة برج العرب.

ويومي 18,19 أغسطس تم تنفيذ قافلة طبيىة بوحدة أبيس 8 بنطاق حي وسط، ويومي 20, 21 أغسطس قافلة طبية بوحدة أبيس 10 بنطاق حي وسط، بينما تم تنظيم قافلة طبية بوحدة بنجر 14 يومي 25, 26 أغسطس بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

واختتمت مديرية الصحة شهر أغسطس بقافلة طبية يومي 27,28 أغسطس بوحدة بنجر 19 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.