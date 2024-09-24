اليوم السابع
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فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان: يجب وقف هذه الضربات

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 01:32 ص
فرنسا تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان: يجب وقف هذه الضربات غارات إسرائيل على لبنان
أحمد علوى

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قال وزير الخارجية الفرنسى جان نويل باروت، إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان هذا الأسبوع.

وأكد باروت، يجب أن تنتهي هذه الضربات التي تشن على جانبي الخط الأزرق على الفور.

وتابع ندعو الأطراف ومن يدعمونها لتهدئة الأوضاع وتجنب حرب إقليمية من شأنها أن تكون مدمرة للجميع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عمليات التصعيدية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعمل على تقويض فرص وقف الحرب على قطاع غزة، من خلال عمليات عسكرية جديدة ضد لبنان وشعبه.







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