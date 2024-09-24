فتح باب التقدم لتمويل منح بحثية لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة المنصورة

الدقهلية سارة الباز

أعلن قطاع نائب رئيس جامعة المنصورة، للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية عن تمويل مقترحات بحثية لطلاب الماجستير والدكتوراه بجامعة المنصورة من الداخل والخارج بإجمالى تمويل 1.750.000 جنيها، وذلك على النحو التالي: لكليات العلوم الأساسية والهندسية والطبية: (علوم، هندسة، حاسبات، زراعة، طب، أسنان، بيطري، تمريض) بحد أقصى 30 ألف جنيها، ولكليات العلوم الإنسانية: (تجارة، حقوق، آداب، تربية، فنون جميلة، سياحة وفنادق، تربية رياضية، تربية نوعية، تربية للطفولة المبكرة) بحد أقصى 15 ألف جنيها.

ويستمر التقديم حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر الجاري، مع الأخذ فى الاعتبار النقاط التالية:

- أن يكون مسجل بجامعة المنصورة فقط.

- أن لا يكون قد مر على التسجيل أكثر من عامين من تاريخ الاعتماد بالجامعة (مع تقديم ما يفيد بذلك).

- أن يكون المقترح البحثى منبثق عن رسالة الماجستير، والدكتوراه، والأولوية للمتقدمين كفرق بحثية.

- يفضل المقترح المتضمن أجهزة صغيرة، أو ملحقاتها، أو نشر دولى بالخطة المالية (لتعظيم الاستفادة من المشروع بأيلولة الأجهزة المشتراة على نفقة المشروع، وملحقاتها للقسم أو المعمل بالكلية)، وكذلك المشروع الذى له مخرجات يمكن تسويقها أو إمكانية وجود تعاون مع القطاع الصناعى مستقبلاً.

- أن لا يكون قد حصل على دعم، أو تمويل من أى جهة أخرى مع تقديم إقرار بذلك.

- يفضل من سبق له المشاركة كعضو بفريق بحثى بمشروع.

- يقوم كل متقدم بإخضاع الـ Proposal المتقدم به لبرنامج الانتحال الادبى علماً بأن أقصى نسبة مسموح بها 25% مع تقديم ما يفيد بذلك.

- مدة المشروع عام تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

- المنحة لا تغطى مصروفات التسجيل، أو أى مكافآت للباحث.

- تسلم نسخة ورقية من الـ Proposal بالإدارة العامة للبحوث إدارة المشروعات البحثية، ولن يلتفت للمقترحات الغير مستوفاة للشروط السابقة.

يتم التقديم من خلال النماذج التالية:

نموذج (1): تحميل قطاع العلوم الاساسية و الهندسية و العلوم الطبية

نموذج (2): تحميل قطاع العلوم الانسانية و الاجتماعية

وإلكترونياً على جوجل فورم التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk7bDPZ6xNLuHjxldwWBk6QNBn8A0sAhSwfU4Bvy_d0xfsiQ/viewform?usp=pp_url

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي:

https://pgsr.mans.edu.eg/about-musg/current-news/2024-2028