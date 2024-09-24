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طلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة ينتظمون فى فصولهم بالعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 09:01 ص
طلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة ينتظمون فى فصولهم بالعام الدراسى الجديد طلاب الصف الثانى الثانوى بالجيزة
كتبت مرام محمد - تصوير خالد كامل

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شهدت مدرسة السعيدية الثانوية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، اليوم الثلاثاء، حضورًا كبيرًا من قبل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك في رابع أيام العام الدراسي الجديد 2024/2025.

واستقبلت المدرسة الطلاب ومن ثم نظمت مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية والنشيد والوطني وتحية العلم، وانتظم الطلاب في فصولهم الدراسية، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة، ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، وأعضاء هيئة التدريس.

ووفقًا لجدول مواعيد دخول طلاب الجيزة المدارس في أول أسبوع دراسي، يحضر، اليوم الثلاثاء، طلاب الصفوف (الرابع الابتدائي، والثاني الإعدادي، والثاني الثانوي)، مع انتظام حضور طلاب صفوف (KG1، KG2، والأول والثاني والثالث الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي).

ومن جانبه، شدد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على الاهتمام بالإشراف العام بالمدرسة وتفعيله بكل دقة وجدية حفاظًا على سلامة وأمن الطلاب، واتباع الإجراءات الأمنية داخل المدارس من خلال تفعيل دور الأمن المدرسى حرصًا على أمن وسلامة الطلاب، وتحقيق أفضل درجات المتعة فى التعلم.







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