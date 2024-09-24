ضبط 404 مخالفات بالمخابز والأسواق فى حملات تموينية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن ضبط 404 مخالفة بالمخابز، والأسواق بناء على التقارير المعروضة عليه من المنسق الإعلامي للمديرية الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام، وجاء تفصيلها كالتالي:

أولا: في مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 276 مخالفة كالآتي: (37 محضر تصرف في دقيق "161 شيكارة"، 85 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 106 محضر نقص وزن ما بين 8 - 29 جم، 8 محضر عدم وجود قائمة بيانات، محضر عدم نظافة أدوات العجين، محضر إثبات مبيعات وهمية بقيمة 1515 رغيفا، 4 محضر تجميع دقيق بقيمة 41 شيكارة، 3 محاضر تجميع بطاقات بعدد 440 بطاقة، محضر عدم وجود ميزان، 3 محضر غلق بدون إذن، 4 محضر عدم وجود بون صرف، 16 محضر عدم وجود سجل تفتيش، 6 محضر توقف عن الإنتاج، محضر نقص وزن مستودع دقيق بمقدار 445 جم في الشيكارة الواحدة).

ثانيا: في مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 128مخالفة، كالتالي: (69 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 27 محضر عدم وجود شهادة صحية، محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي "إسطوانة غاز"، 7 محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية "تاجر تموينى"، محضر طلمبة بنزين بدون ترخيص، محضر غش تجارى، 8 محضر ذبح خارج السلخانة، محضر سلع بدون بيانات، محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 5071.70 جنيها، 8 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر"، 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية "تاجر تمويني"، محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص).

المضبوطات: (3 اسطوانات غاز، 300 لتر سولار، 600 لتر منظفات، 100 كجم لحم بلدى، علبة سجائر، 30 شيكارة دقيق).

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف على حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمتابعة كلا من: محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندى، مدير عام شئون التجارة الداخلية.

