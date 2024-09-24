ضبط 1512 مخالفة مرورية فى حملات بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة و المخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًاً لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

أسفرت الحملات عن ضبط 1512مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ ، سيدى سالم ، الحامول ، بلطيم ، دسوق" ،وتم ضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 11مخالفة دراجة نارية، و 75 مخالفة انتظار خاطئ، و 51 مخالفة سير بدون تراخيص 30 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، و 1246 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.