ضبط هارب من 118 سنة سجن فى 104 قضايا تبديد فى بنى سويف

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة بنى سويف، محكوم عليه فى 104 حكم "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس 118 سنة و10 أشهر وكفالات مالية، وضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة رابع العريش بشمال سيناء، محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل".

كما أسفرت الجهود عن ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد بشمال سيناء، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، وعدد من الطلقات لذات العيار، محكوم عليه بالإعدام فى جناية "قتل"، بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.