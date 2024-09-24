ضبط محطة وقود للاستيلاء على 120 ألف لتر بنزين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية والمخازن، والمرور الدورى على المخابز البلدية المدعمة، لضبط ومراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وصلاحيتها، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، مديرية الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات على المخابز البلدية المدعمة، والأسواق والمحال التجارية والمخازن.

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، إلى ضبط أحد محطات تموين السيارات بالوقود لاستيلائها على كمية قدرها 120 ألف لتر بنزين 92 أوكتين، وكمية قدرها 15000 لتر بنزين 95 بريميوم، بدون وجه حق، وهي تخص نقطة تفريغ مغايرة للمحطة المضبوطة.

كما تبين بالتفتيش تعطيل جهاز ATG الخاص بقياس الخزانات الأرضية لمادة البنزين 95، وعدم إخطار مديرية التموين بذلك، وبالجرد للمحطة تبين وجود تجميع من خلال العدادات السرية الموجودة في المحطة لماده البنزين 92 بكميه قدرها 540 لتر بدون وجه حق.

كذلك أسفرت الحملات عن ضبط نصف طن هياكل فاسدة لتغير صفاتها الفيزيائية من حيث اللون والرائحة.



بالإضافة لضبط ربع طن مجزئات دواجن ومصنعات لحوم ولانشون منتهين الصلاحية وغير صالحين للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 300 عبوة من حلوى المثلجات مجهولة المصدر، و100كيلو من مبيدات ومخصبات منتهية الصلاحية.

ضبط شيكارتين دقيق مدعم (محظور تداوله) بأحد المخابز السياحية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 18 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 21 محضر شهادة صحية، 6 محضر لعدم الإعلان عن المخازن، مخالفة التوجيه الوزاري 15 لسنة 2024 عدم الإعلان عن الأسعار بالمخابز الإفرنجية.

ووجَّه "أكرم"، بضرورة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة، للأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.