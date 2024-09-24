صيانة بلاعات تصريف مياه الأمطار بشوارع ميت غمر استعدادا لموسم الشتاء

الدقهلية شريف الديب

تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينه ميت غمر جنوب محافظة الدقهلية، مع فريق العمل التنفيذي، بقيادة أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينه ميت غمر، أعمال تطهير جميع مطابق الصرف الصحي، وتطهير جميع بالوعات الأمطار داخل مركز ميت غمر.

وأكد اللواء أنور عثمان، أن ميت غمر مستعدة لإستقبال موسم الشتاء، حيث تم التدريب على كيفية التعامل الفوري والسريع مع الأمطار، أو أي أزمات وتفعيل غرف العمليات وتشكيل لجان للمتابعة، وإتخاذ اللازم في هذا الشأن لسرعة التواصل مع شكوي المواطنين، وذلك ضمن الإستعدادات التامة لمواجهة الأمطار والسيول الزائدة في فصل الشتاء.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أزمة موسم الشتاء والسيول وسرعة التعامل مع الموقف.



