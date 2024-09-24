صحة الدقهلية تكثف حضورها بالمدارس بالتزامن مع العام الدراسى الجديد

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، عن إطلاق حزمة استعدادات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالتزامن مع العام الدراسى الجديد؛ لتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس، وإعداد خريطة صحية للوقوف على الأمراض المعدية والوبائية بين طلاب المدارس؛ للحد من انتشارها بالمجتمع المدرسى.

وأكد مدكور أنه قد تم تفعيل خطة من قبل إدارة رعاية أطفال السن المدرسى برئاسة الدكتورة ولاء فودة، وبإشراف مباشر من الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية للطب الوقائى؛ استعداداً للعام الدراسى الجديد، وكذلك خطة لمواجهة الأمراض المعدية، والأنفلونزا بالمنشآت التعليمية، مشيرا إلى أنه سيتم تغطية المدارس بمسئول صحة مدرسية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه قد جرى تكثيف المرور الإشرافى المستمر من قبل فرق السن المدرسى؛ لمتابعة أعمال التطعيمات، والتأكد من سلامة البيئة الداخلية، والخارجية للمنشئآت التعليمية من أجل سلامة أبنائنا الطلاب.

كما شملت الخطة تهيئة الأطباء والممرضات ومديرى ومنسقى المدارس على المحتوى التدريبى الخاص بخدمات الصحة المدرسية، والفحص الطبى الشامل وعلى الإجراءات الاحترازية؛ لمكافحة الأمراض المعدية، وكذلك الإشراف على المقاصف المدرسية، والتأكد من مطابقة الأغذية الموجودة بها طبقاً للشروط الصحية، وتوفير الاشتراطات الصحية للتخزين الجيد للأغذية.