شوف قصة المهندسة شيماء مع العقارب بقنا.. بث مباشر

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع شيماء جاد الرب، مهندسة زراعية من مركز الوقف بقنا، صاحبة مشروع استخلاص سموم من العقارب وتحويلها إلى ميدالية بعد الاستفادة منها.

قالت شيماء، إنها عملت في ذلك المجال منذ 4 سنوات والفكرة بدأت بصيد العقارب لاستخلاص السموم منها ثم الاستفادة من العقرب عن طريق تحويله إلي ميدالية ذات أشكال متنوعة.

وأوضحت شيماء جاد الرب، أنها تصطاد العقارب من أماكن ريفية في قريتها كذلك تحصل علي كميات من صيادين متخصصين عن الحاجة لذلك، وهناك أشخاص من هواة اقتناء الأشياء الغريبة ومنها الميدالية التي تحمل بداخلها عقارب.