اليوم السابع
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شهيدان ومصابون فى قصف للاحتلال استهدف مركبة وسط غزة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 01:37 ص
شهيدان ومصابون فى قصف للاحتلال استهدف مركبة وسط غزة دير البلح
أحمد علوى

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استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في دير البلح، وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر فلسطينية -وفق وكالة الانباء الفلسطينية- ، أن مُسيّرات الاحتلال قصفت مركبة شرق مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين.


وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر من 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,455 مواطنا، وإصابة 95,878 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.







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