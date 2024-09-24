زوج ينهى حياة زوجته فى شبرا الخيمة بسبب خلافات بينهما

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة السعادة فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة بشعة راح ضحيتها ربة منزل على يد زوجها، بعد نشوب خلافات بينهما، قام على إثرها بطعنها بسكين حاد، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتكثف المباحث من جهودها لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الادارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ للواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، بتلقي قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغا يفيد مقتل ربة منزل على يد زوجها فى مشاجرة بينهما داخل المنزل.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وجود جثة ربة منزل ملقاة على الأرض داخل منزلها بمنطقة السعادة بدائرة القسم بسبب نشوب مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات بينهما تعدى عليها الزوج بسلاح أبيض (سكين) ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال، وتم نقلها إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.