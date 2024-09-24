اليوم السابع
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روسيا تحذر من خطر تصاعد الصراع بين إسرائيل ولبنان إلى مواجهة إقليمية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 01:08 م
روسيا تحذر من خطر تصاعد الصراع بين إسرائيل ولبنان إلى مواجهة إقليمية ألكسندر روداكوف
موسكو (أ ش أ)

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حذر السفير الروسى لدى لبنان ألكسندر روداكوف من ارتفاع احتمالات اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان فى هذه المرحلة والتى قد قد تؤدى إلى تصعيد إقليمى واسع النطاق.

وقال السفير الروسى - فى تصريح نقلته وكالة "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، "من المستحيل تقريبًا في الوقت الحالى التنبؤ بدقة بكيفية تطور الصراع، ومع ذلك، يمكننا بالفعل أن نقول على وجه اليقين أن خطر اندلاع حرب شاملة مرتفع للغاية".

وأضاف روداكوف "إذا اندلعت حرب لبنان الثالثة - كما يُطلق عليها في وسائل الإعلام هنا - في نهاية المطاف، فمن المرجح أن تتصاعد إلى صراع إقليمي".

وكان المتحدث باسم القوات الإسرائيلية دانييل هاجارى قد قال أمس إن سلاح الطيران الإسرائيلى نفذ ضربات على 1300 هدف عسكري لحزب الله في جميع أنحاء لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة أكثر من 1200 آخرين.







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