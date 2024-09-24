رئيس وزراء قطر يبحث مع أعضاء بالكونجرس الأمريكى العلاقات الاستراتيجية

أ ش أ

بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري،الاثنين، العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتطويرها.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية القطري مع كريس ميرفي، وجريجوري ميكس، واريك سوالويل، أعضاء الكونجرس الأمريكي، كل على حدة، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وذكرت وكالة الانباء القطرية أنه تم -خلال اللقاءات- بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وشاركت دولة قطر في جلسة رفيعة المستوى عقدت تحت عنوان "وضع الأسس لمستقبل رقمي للجميع" على هامش فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



ومثل دولة قطر في الجلسة محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،وفقا لوكالة الانباء القطرية الاثنين.



ونظمت الجلسة التي ركزت على الخطط الرئيسية لتعزيز مستقبل رقمي مفتوح وآمن للجميع، واستعراض الفرص التي يقدمها الميثاق الرقمي العالمي والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي ضمن ثلاثة مواضيع رئيسية هي: التكنولوجيا الرقمية، والسلام والأمن، والتنمية المستدامة والتمويل، من قبل مجموعة من برامج الأمم المتحدة المعنية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد الدولي للاتصالات.



وفي بكين، بحث جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري، خلال لقائه، مع لي شياو بينج وزير النقل الصيني -على هامش زيارته للصين للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للنقل المستدام الذي يعقد في بكين يومي 25 و26 سبتمبر الجاري- علاقات التعاون بين البلدين في مجالات النقل والمواصلات والموانئ.



كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، لا سيما تلك المتعلقة باستغلال التقنيات الذكية والصديقة للبيئة الخاصة بقطاع النقل.