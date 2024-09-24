رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد معاهد الثانوى لمتابعة العملية التعليمية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، انتظام العملية التعليمية بمعهدي بنين الإسكندرية الإعدادي الثانوي التابع لإدارة وسط، والإمام الشافعي الابتدائي التابع لإدارة غرب.

وفى لقاءاتهما بالطلاب هنأَ الجميع بالعام الدراسي الجديد والمولد النبوى، وشكرا إدارة المعهدين على مجهوداتهم الطيبة في الإعداد للعام الدراسي الجديد، وأكدا على ضرورة تسليم الكتب الدراسية من اليوم الأول للدراسة، ودون تأخير، وكذلك التأكيد على وصول المناهج التعليمية للعام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

فى سياق اخر أكد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، على نجاح فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفي العقائدي المكثف "معالم المنهج الأزهرية"، والذي استهدف أكثر من 170 معلم من أعضاء هيئة التعليم تخصص العلوم شرعية.

تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات و حقق البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام نجاحًا، من ترسيخ المفاهيم الصحيحة حول معالم المنهج وتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة للرد على التحديات الفكرية المعاصرة؛ والذي بدا من حرص المعلمين على الحضور والمناقشة. وتناول البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية، كما هو شأن مصطلح أهل السنة، ومنهجية الرد على قضايا الإلحاد، بالإضافة إلى المنهج الأشعري وأسسه، وقد تميز البرنامج بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة الازهر وأعضاء المركز الأشعري المتخصصين في الجوانب العَقَديّة والفقهيه.