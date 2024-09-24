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رئيس الوزراء: الدولة المصرية حريصة على زيادة الصادرات لسد الفجوة الدولارية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 04:14 م
رئيس الوزراء: الدولة المصرية حريصة على زيادة الصادرات لسد الفجوة الدولارية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية، بما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية.


ولفت إلى أهمية البعد الاقتصادي في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وما تتطلع له الدولة من دور فاعل من جانب البعثات الدبلوماسية، في دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.







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اليوم السابع بلس




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