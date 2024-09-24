حماية المستهلك يضبط مخزنا لإعادة تدوير وتعبئة المبيدات الزراعية بطنطا

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لفرع جهاز حماية المستهلك، بمحافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة الدقهلية، من ضبط مخزن بقرية نفيا مركز طنطا بمحافظة الغربية، يستخدم فى إعادة تدوير وتعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، في عبوات أخري سارية الصلاحية، مُستخدما في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، وتم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

يأتى ذلك استمراراً لجهود الدولة فى ضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق، وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع الضارة بصحة وسلامة المواطنين، والغير مُطابقة للمواصفات، وتطبيق القانون حِيال المخالفين.

اكدت التحريات والمعلومات الواردة للفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ، عن وجود أحد المخازن غير المُرخصة تقع بمنطقة نيفيا مركز طنطا بنطاق بمحافظة الغربية، تقوم بإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخري مدون عليها تاريخ صلاحية جديد وساري، مُستخدما في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات، وفور التأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة للفرع، تم تشكيل حملة مُكبرة من فرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ وفرع الجهاز بمحافظة الدقهلية، ومأموري الضبط القضائي بالفرعين، بإستهداف المنطقة محل الواقعة، وبمواجهة المسئولين عن المنشأة سالفة البيان، عن الواقعة، أفاد بأنه يقوم بإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخري مدون عليها تاريخ صلاحية ساري، تمهيداً لطرحها في الأسواق، مُستخدما في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وضبط 2 طن مسحوق أحمر غير مدون عليه أية بيانات 500 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية وزن العبوة 1ك يإجمالي وزن نصف طن، ضبط 80 عبوة روفرال 50% منتهية الصلاحية، و 150 عبوة مبيدات رش بلاستيك تُستخدم في التصنيع.

كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى إعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائى، و 1000 كيس فارغ مدون عليها تاريخ صلاحية ساري وأسماء منتجات شهيرة، وضبط 1000 عبوة فارغة "بلاستيك غير مدون عليها أية بيانات".