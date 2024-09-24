حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن توجه المديريات بالعمل على الارتقاء بجودة الخدمات

إعداد : محمد جاد

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزير الأوقاف يهنئ نظيره السورى على تجديد الثقة فيه

وزير التعليم: لجنة لمراجعة الإعارات الداخلية والإجازات للمعلمين

وزير العمل يناقش قانون العمل مع وزير الشؤون النيابية

وزير التعليم العالى: برامج المنح الدراسية تحقق مخرجات الاستراتيجية الوطنية

التعليم العالى: تكليف أيمن فريد بتسيير أعمال قطاع الشئون الثقافية والبعثات

التعليم العالى: نعمل على بناء الطالب ليكون خريجا قادرا على تحقيق التنمية

وزارة الزراعة: مصر تنتج نحو 2 مليون طن من الأسماك

وزيرة التضامن تتوجه إلى جنيف للمشاركة بالدورة الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان

الصحة: مصر تترأس تحالف أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على الالتهاب الكبدى

وزير التعليم العالى وسفيرة أمريكا يشهدان حفل خريجى برنامج "رواد وعلماء مصر"

وزيرة التضامن تبحث مع بعثة البنك الدولى برامج الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية

وزارة الصحة تشارك بالمؤتمر العالمى للسرطان فى مدينة جنيف بسويسرا

وزيرة التضامن توجه المديريات بالعمل على الارتقاء بجودة الخدمات للمواطنين

وزارة التعليم توضح تفاصيل تقييم الطلاب وتقسيم كشكول الحصة والواجب

وزيرة البيئة تتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى أسبوع المناخ

وزير الرى: استلام أراض طرح النهر من هيئة التعمير