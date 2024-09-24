جنح مستأنف شبين الكوم تصدر حكمها بالبراءة فى قضية تسريب امتحانى الفيزياء والتاريخ

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت محكمة جنح مستأنف شبين الكوم اليوم حكمها بالبراءة في قضية تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة أثناء انعقادها في القضية التي صدر بها حكم أول درجة بالحبس لعامين مع غرامة مائة ألف جنيه برقم 15366 لسنة 2024 قويسنا.

وكان محامى المتهم قد أكد خلال مرافعته بالقضية دفع ببطلان الأدلة والمستندات الإلكترونية لمخالفتها للمواد 9 و10 من لائحة قانون تقنية المعلومات وأكد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية مع فساد الإجراءات وبطلان الإطلاع وتحريز المراسلات الخاصة المنسوبة للمتهم على تطبيق الواتساب والتليجرام لمخالفة المواد 57 من الدستور و206 من الإجراءات الجنائية.

جاء في الدفاع أنه يجب أن تحوي محاضر الضبط والتقارير الفنية نوع ومواصفات البرامج والأدوات والأجهزة والمعدات التى تم استخدامها مع توثيق كود وخوارزم Hash الناتج عن استخراج نسخ مماثلة ومطابقة للأصل من الدليل الرقمى بمحضر الضبط أو تقرير الفحص الفنى مع ضمان استمرار الحفاظ على الأصل دون عبث وهو ما لم يتم بالقضية بما يوجب بطلانها.