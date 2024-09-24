تنفيذ حملة إزالة ووقف أعمال مبانى بمنطقة العبور فى العريش

العريش ـ محمد حسين

أطلق مجلس مدينة العريش حملة لمتابعة الأعمال بمدينة العريش، تستهدف إزالة ووقف أعمال المباني المخالفة للقانون وبدون ترخيص أو إذن استكمال.

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، انه أصدر أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، قرارًا بتشكيل لجنة متخصصة للإزالة ووقف أعمال المباني المخالفة، برئاسته وعضوية كل من السكرتير العام للمجلس، الإدارة الهندسية، إدارة الأشغالات، وإدارة المتابعة والعلاقات العامة.

انطلقت الحملة بإزالة عدد 4 أسوار كبيرة تقع في منطقة العبور، بعد كوبري ملك المسامير بجوار الدائري القديم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.

وناشد رئيس مدينة العريش المواطنين بضرورة عدم الإقدام على أعمال البناء أو التعلية إلا بعد الرجوع إلى مجلس المدينة ومراجعة أوراق البناء وصحتها. وأكد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح، مما يسهم في حماية مصالح المواطنين والحفاظ على النظام العام.

وفي سياق الجهود المبذولة، عقد اجتماع برئاسة أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش بحضور ممثلين كل من الإدارة الهندسية، المركز التكنولوجي، إدارة المتابعة، ورؤساء الأحياء والقرى بمدينة العريش، وتم مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات في الاجتماعات السابقة بشأن طلبات التصالح على المخالفات، حيث تم التأكيد على ضرورة سرعة تقدم المواطنين إلى المركز التكنولوجي لتقديم طلبات التصالح، وتيسير الإجراءات على المواطنين في إطار اللوائح والقوانين التي تنظم ملف التصالح على مخالفات البناء.

كما تم الدفع بمعدات وأفراد شركة النظافة للعمل في عدة مناطق، شملت منطقة الضاحية، ومنطقة عاطف السادات وضواحيها، والمساعيد، وحي الكرامة،وتستمر هذه الجهود في تعزيز النظافة العامة.

وسبق وأكد أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، أن الخدمات المقدمة للمواطنين في المدينة مستمرة على مدار الساعة في إطار توجيهات محافظ شمال سيناء بضرورة متابعة سير العمل ميدانيا.

وأشار عفش إلى أنه تم متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، حيث يجري استقبال كافة طلبات المواطنين، وخاصة طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على تذليل العقبات وتسهيل الخدمات المطلوبة.