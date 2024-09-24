تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية بـ5 قرى فى المحلة الكبرى

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى في محافظة الغربية، بمشاركة جمعية الاورمان اليوم، تنظيم معرض جديد لتوزيع الاثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بقرى "العامرية والهياتم والمعتمدة والسجاعية ومنطقة الجمهورية" بمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية.



وأكدت الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء ليؤكد على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، مشيدة بتنظيم مثل هذه المعارض والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات ، صالونات ، بوتاجازات ، أسطوانات غاز ، ثلاجات ، غسالات أتوماتيك ، سجاد، غرف نوم ، مكاتب ، مراتب ، مفروشات"، مشيراً إلى أنه يتم التوزيع بالمجان على حسب احتياج الأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.